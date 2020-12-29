شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -1.19 نقطة ليستقر على سعر 178.37 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 171.25، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 184.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه