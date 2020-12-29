شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة أسبوع بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,883.50$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,873.46$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,872.70$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,900.15$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.4% ، مستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، خاصة فى ظل استمرار الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا.

فى أحدث تلك الإجراءات ، صوت مجلس النواب الأمريكي فى وقت متأخر يوم الاثنين على زيادة إعانة الإغاثة من فيروس كورونا للأمريكيين المؤهلين إلى 2000 $ من 600 $ ،وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.33 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,169.86 طن متري ، مرتدا من إجمالي 1,167.53 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.