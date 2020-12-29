شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليعود إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.7640 ثم 0.7700 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستويات 0.7565 و0.7515.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7550 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد