شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف الآن ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 51.05، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 52.45 وتمتد إلى 53.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد