شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 49.40 ثم 51.70، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 47.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 49.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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