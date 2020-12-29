شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول 26.15 منذ الصباح، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 26.88 وتمتد إلى 27.65 على المدى القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب الثبات فوق مستوى 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد