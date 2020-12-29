شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد في محاولة للابتعاد عن دعم القناة الصاعدة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1905.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1870.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1865.00 والمقاومة 1905.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد