شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليبدأ محاولات تخطي مستوى 1.3510، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، والذي يستهدف مستويات 1.3624 ثم 1.3760 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.3440.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3440 والمقاومة 1.3580
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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