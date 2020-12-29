شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.2300، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن تخطي المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.2375 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2155 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2155 والمقاومة 1.2340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد