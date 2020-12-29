بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.23 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 23ر23 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5578 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر206 مليون سهم تمت عبر 7373 صفقة نقدية بقيمة 4ر25 مليون دينار (نحو 8ر83 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 60ر4563 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر178 مليون سهم تمت عبر 4828 صفقة نقدية بقيمة 17ر13 مليون دينار (نحو 4ر43 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 1ر36 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6093 نقطة بنسبة صعود بلغت 6ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر28 مليون سهم تمت عبر 2545 صفقة بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 2ر40 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 7ر13 نقطة ليبلغ مستوى 24ر4650 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر163 مليون سهم تمت عبر 3974 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 2ر40 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (خليج ت) و(معادن) و(سكب ك) و(ثريا) أما شركات (أرزان) و(المدينة) و(الأولى) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (فنادق) و(تعليمية) و(أولى تكافل) و(ورقية) الأكثر انخفاضا.