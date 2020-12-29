شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال بنك الأردنى يتفق على شراء أصول بنك عودة اللبنانى فى الأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني إن المجموعة أتمت اليوم الثلاثاء اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة اللبناني في العراق والأردن في مسعة لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك الأردنية باسم السالم لرويترز إن الاتفاقية، التي اتفق كلا الطرفين على عدم الإفصاح عن قيمتها، تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق.