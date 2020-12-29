شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال بنك الأردنى يتفق على شراء أصول بنك عودة اللبنانى فى الأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني إن المجموعة أتمت اليوم الثلاثاء اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة اللبناني في ​العراق​ والأردن في مسعة لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.