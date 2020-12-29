شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يرتفع اليوم الثلاثاء.. ويسجل 19.10 جنيه بـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.10 جنيه للشراء، و19.28جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و19.26جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين.

وسعر اليورو يرتفع لـ 0.2 % إلى 1.22375 دولار في المعاملات الآسيوية، مقتربا من قمة عامين ونصف العام عند 1.22735 التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر، وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3484 دولار بعد يومين من الانخفاض.

وكان قد ارتفع إلى 1.3625 دولار هذا الشهر، وهو مستوى لم يُر منذ مايو 2018، لكن المستثمرين باعوا لجني الأرباح بعد أن تأكد في الأسبوع الماضي اتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزلت بتكوين 2.4 % إلى 26367 دولارا، لتواصل نزولها عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 28377.94 دولار الذي بلغته يوم الأحد. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.11 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه.

19.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.26 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر

19.03 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.11 جنيه للشراء.

19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.13 جنيه للشراء.

19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.08 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.09 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع.