شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحاً 20.14 نقطة ليصل إلى مستوى 8735.52 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.61% رابحاً 1123.37 نقطة ليصل إلى مستوى 25193.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.99%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.05%.

وقفز 101 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 6.30%، ثم سهم "أيان" بنسبة 3.85%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.38%، فيما تراجع 72 سهماً على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 1.77%، ثم سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 1.57%، ثم سهم "الأندلس" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "أيان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 125.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة)، قيام شركتها التابعة (الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك")، وهي شركة مملوكة بالكامل للمتقدمة، بتوقيع اتفاقيات تسويق طويلة الأجل لبيع مادة البولي بروبيلين مع شركة شركة فينمار العالمية المحدودة الأمريكية (250.000 طن متري سنوياً)، وشركة ترايكون للكيماويات الجافة المحدودة الأمريكية (250.000 طن متري سنوياً)، وشركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية (120.000 طن متري سنوياً).