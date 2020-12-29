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أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الطماطم والفاصوليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 29-12-2020 تواصل الانخفاض منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة حيث سجل سعر الكيلو 1.5-3  جنيهات مقابل 3.5 جنيها للكيلو بأسعار أمس. 

 

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن اسعار البطاطس كما كانت عليه تتراوح بين 0.5 - 1.5 جنيها للكيلو، وأن أسعار الفاصوليا انخفضت لتسجل  2-4 مقابل 3-5 جنيهات أمس، تراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

 

وأضاف النجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الكوسة بين 2- 4.5جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. 

 

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، واستقرت وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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