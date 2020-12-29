شكرا لقرائتكم خبر عن 178 مليون جنيه صادرات مصر من البسكوت فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من البسكويت فى شهر سبتمبر الماضى.

وقفزت قيمة الصادرات إلى 178 مليون و256 ألف جنيه تساوي "11 مليون و141 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الجنيه أمام الدولار-، مقابل 60 مليون و608 ألف جنيه "3 ملايين 788 ألف دولار" في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 117 مليون و648 ألف جنيه "7 ملايين و353 ألف دولار".

وجاءت الصادرات المصرية من البسكويت ضمن الصادرات المصرية من السلع الغذائية، والتى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 286 مليون و297 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 305 مليون و248 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ومن أهم صادراتها كانت الشيكولاتة والمحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوى على كاكاو بقيمة 9 ملايين و547 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و60 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بالإضافة إلى صادرات زيت فول الصويا بقيمة بلغت 15 مليون و394 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و347 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 7 ملايين و47 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى بلغت نحو 2.9 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 4.1 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8٪.