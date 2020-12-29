شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه وسط توقعات ارتفاع الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، وسط توقعات ارتفاع الطلب فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 48.22$ ، من مستوى الافتتاح عند 47.70$، وسجل أدني مستوي عند 47.70$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 51.53$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 50.91$ ، وسجل أدنى مستوي عند 50.91$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى نحو أسبوع.

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ، فى ظل اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية فى البلاد لمواجهة أضرار جائحة فيروس كورونا.

صوت مجلس النواب الأمريكي ليل الاثنين على رفع إعانة الإغاثة من الوباء للأمريكيين المؤهلين إلى 2000$ من 600$، وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وكان الرئيس "دونالد ترامب" قد وقع يوم الأحد قانونا بحزمة إنفاق مالي ومساعدات بقيمة 2.3 تريليون دولار، للإغاثة من فيروس كورونا ،وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

ومما لا شك فيه سوف تساعد كثيرا تلك الإجراءات التحفيزية فى دعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.