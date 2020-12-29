شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبلغ ذروة أسبوعين بفضل المزيد من الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع إقبال المتزايد على شراء العملات ذات المخاط العالية ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل المزيد من الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.2258$ الأعلى منذ 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2213 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2205$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قانون بحزمة إنفاق مالي جديدة فى الولايات المتحدة.

استقبلت الأسواق بترحيب شديد فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع ، تمرير جولة تحفيز مالي جديدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحوالي 900 مليار دولار ،وحزمة تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار ، ليكون إجمالي التحفيز المالي الجديد بنحو 2.3 تريليون دولار.

واستكمالا للمزيد من الإجراءات التحفيزية فى البلاد ،صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين على زيادة المساعدات المالية للأمريكيين المؤهلين إلى 2000 $ من 600 $ ،و تم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.