شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج العالمية تتقدم بملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن تقديمها، أمس الإثنين، ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح.

يُذكر أن إدارة الشركة أوصت، في سبتمبر الماضي، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.