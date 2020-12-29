شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تُعلن عن تعيين رئيس لمجلس الإدارة ونائب له والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية، في اجتماعه المنعقد أمس الإثنين، تعيين الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المجلس أقر تعيين الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين وليد محمد أبو كشك أميناً لسر مجلس الإدارة.

وأعلنت الشركة، في بيان مُنفصل، عن تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم عن العامين الماليين 2018 و2019، بما قيمته 1.6 مليون ريال.

يُشار إلى أنه تم التنازل عن المكافآت، على الرغم من أن الجمعية العامة للمساهمين قد وافقت على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والعام المالي 2019، قيمتها واحد مليون ريال عن كل سنة من السنوات المذكورة.

وقد وافق على التنازل كل من الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود -رئيس المجلس، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود -نائب رئيس المجلس- والدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي والأستاذ سليمان بن عبدالله العمرو، في حين أن الأستاذ محمد بن عبدالرحمن اللحيدان لم يوافق على هذا التنازل.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.