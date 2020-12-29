شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأسمنت الأبيض تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت الأبيض السعودي، بجلستة المنعقدة أمس الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 120 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، سيتم تحديد موعدي استحقاق وتوزيع الأرباح لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 90 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما يُعادل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التمويل رغم ارتفاع مخصصات الزكاة خلال الفترة.

ويُذكر أنه قد تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإسمنت الأبيض في السوق الموازية - نمو، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر 2020.

ويبلغ رأسمال شركة الأسمنت الأبيض الحالي 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وتأسست شركة الأسمنت الأبيض عام 1997 في الرياض برأسمال 300 مليون ريال كانت آنذاك مقسمة على 3 ملايين سهم بواقع 100 ريال لكل سهم.