شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المتقدمة" تُوقع اتفاقيات تسويق طويلة الأجل لبيع مادة البولي بروبيلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن قيام شركتها التابعة- الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك"-، وهي شركة مملوكة بالكامل للمتقدمة، بتوقيع اتفاقيات تسويق طويلة الأجل لبيع مادة البولي بروبيلين التي ستصنع من قبل الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات "APOC"- شركة سعودية مساهمة مقفلة قيد التأسيس.

وأفادت المتقدمة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم بيع نحو 250 ألف طن متري سنوياً مع شركة شركة فينمار العالمية المحدودة الأمريكية، و250 ألف طن متري سنوياً مع شركة ترايكون للكيماويات الجافة المحدودة الأمريكية، و120 ألف طن متري سنوياً مع شركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية.

وقالت المتقدمة، إن قيمة العقد ستُحدد وفقاً لرسوم التسويق المحددة في الاتفاقيات والمبنية على أسعار السوق السائدة خلال مدة هذه الاتفاقيات.

هذا ويُعتبر بيع مادة البولي بروبيلين التي ستصنع من قبل الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات "APOC"، مشروع مشترك بين شركة أجيك وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة -شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة، بطاقة تصميمية لإنتاج 800 ألف طن متري سنوياً من مادة البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة.

وبحسب البيان، تبدأ هذه الاتفاقيات من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المشترك "APOC"، وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2028.

ومن المتوقع أن يكون لتوقيع هذه الاتفاقيات أثر على النتائج المالية لهذه السنوات بناءً على أسعار السوق السائدة.

ويُشار إلى أن تأمين الالتزام بالتسويق على المدى طويل الأجل من هؤلاء المسوقون ذوي المعرفة والخبرة يُعتبر علامة فارقة لنجاح هذا المشروع المشترك، ويُتوقع أن يحسن من ربحية المتقدمة والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات بسبب الشروط التجارية العادلة والتنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 106.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 83 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 328.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 307.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.