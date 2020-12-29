شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تسعى لإطلاق تداول سوق للسندات وصناديق المؤشرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية التواصل مع كل من شركة "ناسداك أو إم إكس"، وشركة "تاتا الهندية العالمية"، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول سوق السندات وصناديق المؤشرات في السوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وقدرة البورصة على إطلاق أدوات مالية جديدة كتداول السندات وصناديق المؤشرات وغيرها من الأدوات الأخرى كالصكوك بحاجة إلى إدخال تعديلات على البنية التحتية لمنظومة التداول، بحسب صحيفة "الجريدة".

وذكرت الصحيفة أن هناك اجتماعات جارية بهدف تجهيز البنية التحتية اللازمة لإطلاق هذه الأدوات، متوقعة خروج هذه الأدوات الجديدة وطرحها ضمن باقة الأدوات الاستثمارية الجديدة في سوق الأوراق المالية خلال النصف الثاني من عام 2021.

وإطلاق سوق للسندات والصكوك قد يكون مقتصراً في المرحلة الأولى على التجارية منها، مشيرة إلى أن الحكومية منها يعتمد على أن يكون للدولة حضور في طرح السندات للمحافظة على دورة السيولة المتداولة في السوق.

والسندات واحدة من القنوات التي ستدعم السوق مالياً، فهي توفر كياناً رديفاً للأسهم قابلاً لاحتضان الأموال المتداولة.

وعملية التطوير ببورصة الكويت تهدف إلى مواكبة آخر التطورات العالمية في هذا المجال، كما أنها تتماشى مع تطوير نظام التداول وفقاً للأدوات المالية الجديدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والأنظمة العالمية، التي تهدف جميعها إلى تنظيم العمل في السوق المالية بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" قد أعلنت تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%.

من جانب آخر، كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كل من البنك الأهلي الكويتي، و"القرين للبتروكيماويات"، و"الامتياز" للاستثمار، وبوبيان للبتروكيماويات.