سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 98 سنتا ليبلغ 49.89 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتا ليبلغ 89ر49 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 87ر50 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس عند مستوى 86ر50 دولار للبرميل منخفضا 43 سنتا في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليبلغ 62ر47 دولار.
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