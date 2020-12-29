شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسهم تقنية أمريكية الأعلى تداولاً بين المستثمرين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف ساكسو بنك، المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، عن قائمة الشركات التي سجّلت أسهمها أعلى معدلات تداول من قِبل المستثمرين من الإمارات وحول العالم خلال هذا العام الاستثنائي الذي فاقت أحداثه توقعات المحللين والمعنيين في السوق.

وكانت أساليب العمل الجديدة نتيجة عمليات الإغلاق الصارمة ومنهجيات العمل من المنزل التي تسببت بها أزمة كوفيد-19 ملائمة لهذه الشركات، وهو ما انعكس من خلال مؤشر ناسداك-100 الذي ارتفعت قيمته بأكثر من 40% في عام 2020.

وقدّمت شركات السيارات الكهربائية أفضل أداء بين الشركات لهذا العام؛ حيث حققت شركة تيسلا ارتفاعاً في قيمتها السوقية بأكثر من 640%، فيما نجحت شركة نيو (المعروفة باسم شركة تيسلا الصينية) في تحقيق نمو هائل بلغت نسبته 1069%.

في 2020 تفوقت شركة تيسلا، مع ازدياد قيمتها السوقية بمعدل 646% لتبلغ نهاية هذا العام 590 مليار دولار أمريكي، ولتكون بذلك صاحبة أكبر قيمة للأسهم المدرجة في تاريخ مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وكان ارتفاع نسبة مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم جزءاً أساسياً من نجاح تيسلا، على الرغم من الأزمة الصحية وازدياد أهمية اعتماد التقنيات الخضراء والمستدامة التي ساعدت في ظهور نهج مالي جديد في الأسواق.

وفيما يلي تحليل للشركات الإماراتية والعالمية التي شهدت أسهمها أعلى معدل تداول:

تيسلا:

توقع العديد من المحللين أن أسهم شركة تيسلا بلغت ذروتها مع بداية فبراير، في حين لم يكن ذلك إلا بداية ما يُعرف اليوم بعام ريادة شركة تيسلا. وعلى الرغم من الارتفاع المذهل الذي حققته أسهم الشركة بمعدل يزيد عن 646%، من المتوقع أن يحمل العام الجديد المزيد من النجاح لشركة السيارات الكهربائية الرائدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياساته المناصرة للبيئة.

آبل:

على الرغم من الانطلاقة المتعثرة لشركة آبل هذا العام، إلا أنها سرعان ما حققت انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من العام، إذ لم تقف أزمة كوفيد-19 عائقاً في وجه نجاح الشركة الطموحة مع غزو جهازها الأحدث آيفون 12 للأسواق، والذي شكل علامةً فارقةً في تاريخ الشركة بعد أن أصبح واحداً من أكثر أجهزتها مبيعاً على الإطلاق.

مايكروسوفت:

يبدو أن التحول إلى اعتماد الخدمات السحابية قد أتى بثماره. وسوف تكون مايكروسوفت إحدى الشركات الرائدة بجدارة لسنوات عديدة في حال تحققت التوقعات التي تؤكد على زيادة اعتماد منهجية العمل من المنزل، حيث يدعم الارتفاع الذي حققته أسهم الشركة بنسبة 33% خلال عام 2020 هذا الاعتقاد.

أمازون:

برهنت شركة أمازون على مرونتها العالية في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19 التي كبدت المتاجر التقليدية الموجودة على أرض الواقع خسائر فادحة، حيث عينت الشركة 175 ألف موظف جديد لاستيعاب الطلب المتزايد على البضائع التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني. ولكن من المحتمل أن تواجه هذه الشركة بعض التحديات في عام 2021 نتيجة العراقيل التي تفرضها الهيئات التنظيمية حول العالم.

نيو:

رسخت شركة نيو مكانتها في السوق الصيني، في الوقت الذي ما زالت تكافح تيسلا لدخوله والمنافسة فيه، حيث سلط عام 2020 الضوء على شركة السيارات الكهربائية الصينية، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية بمعدل مذهل بلغ 1069%. ورغم كثرة الحديث عن نجاحات شركة تيسلا، إلا أن نيو عرفت تماماً كيف تستغل الظروف الراهنة أحسن استغلال، وستتمثل خطوتها التالية في التوجه إلى السوق الأوروبية.



الأسهم الأكثر تداولاً في الإمارات خلال عام 2020

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