شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. واليورو يسجل 19.10 جنيه بـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في حين استقر سعر الريال السعودى عند سعر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع ، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.22375 دولار في المعاملات الآسيوية، مقتربا من قمة عامين ونصف العام عند 1.22735 التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر، كما بلغ الدولار 103.695 مقابل الين، وذلك دون تغيير يذكر مقابل عملة الملاذ الآمن الأخرى.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3484 دولار بعد يومين من الانخفاض. وكان قد ارتفع إلى 1.3625 دولار هذا الشهر، وهو مستوى لم يُر منذ مايو 2018، لكن المستثمرين باعوا لجني الأرباح بعد أن تأكد في الأسبوع الماضي اتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.10 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.04 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.16 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.53 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.49 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.