شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ زاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحاً 14.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5569.90 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحاً 19.030 نقطة ليصل إلى مستوى 6076.03 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.600 نقطة ليصل إلى مستوى 4572.60 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحاً 2.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4666.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 131.1 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4390 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.73%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع المواد الأسياسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.02%، يليه سهم شركة طيران الجزيرة بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 4.59%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.35%، يليه سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 4.95%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.