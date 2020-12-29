شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإحصاء التركى: المعنويات الاقتصادية فى أنقرة تراجعت 3.5% بديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.
بلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر.
وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس 2018.
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