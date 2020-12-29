شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمقدار قرشين .. ويسجل 15.65 جنيه بـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 29-12-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، بمقدار ما بين قرش لـ قرشين، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، كما ارتفع سعره بقيمة قرشين فى البنك البنك التجارى الدولى ليسجل 15.67 جنيه للشراء ،15.77 جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس كان بـ15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار إلى قرب قاع عامين ونصف العام اليوم الثلاثاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة مع مضي مشرعين أمريكيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بكوفيد-19.

صوت مجلس النواب أمس الاثنين لصالح زيادة مدفوعات التحفيز للأمريكيين المؤهلين إلى ألفي دولار من 600 دولار، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.125 في تعاملات باهتة بسبب عطلة، محوما قرب مستوى 89.723 الذي بلغه في 17 ديسمبر للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.