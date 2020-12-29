شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار مواد البناء اليوم.. الطوب بين 750-950 جنيها للألف قطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق مواد البناء سواء حديد تسليح أو الاسمنت او الرمل والزلط يشهد استقرارا اليوم الثلاثاء 29-12-2020، فى السوق المحلى .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن السوق يشهد تراجعا فى الطلب وزيادة في المعروض لعدة أسباب من بينها أزمة كورونا وايضا قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لحين وضع شروط جديدة للبناء في المحافظات بالإضافة إلى دخول عدد من المصانع وخاصة الاسمنت الي المنظومة الإنتاجية للاسمنت.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، و أن أسعار الحديد سجلت اليوم 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.