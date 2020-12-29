شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات حكومية تكشف عن تصدير مصر نحل حى بـ7 ملايين دولار خلال سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن الصادرات المصرية من النحل الحي، حققت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من النحل نحو 7 ملايين و452 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و965 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و487 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من النحل الحي جاءت ضمن الصادرات المصرية من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 286 مليون و297 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 305 مليون و248 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

وتصنف مصر بالمركز الثاني عربيًا فى إنتاج عسل النحل بعد الجزائر، وفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، فقد أنتجت مصر عسل النحل بكميات تُقدر بنحو 4700 طن، واحتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية خلال عام 2017، وتملك مصر نحو مليونى خلية نحل تقريبًا، وتُعد الصين هى الأكثر امتلاكًا لخلايا النحل، بواقع 7 ملايين خلية، وهى المنتج الأول للعسل عالميًا بواقع 502 ألف طن سنويًا، يليها تركيا بواقع 4 ملايين خلية.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري وبلغت نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.