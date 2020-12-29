شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الدواجن المجمدة 30-33 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة عن أسعار الدواجن الحية والمجمدة إضافة إلى أسعار البيض البلدى والمزارع بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 29-12-2020.
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن سعر الكيلو من الدواجن الحية في المزرعة بين 20 جنيها للكيلو، موضحا أن سعر للمستهلك يتراوح بين23-25جنيها للكيلو، بالإضافة إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر الكرتونة اليوم سجل في المزرعة 28جنيها في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 34 جنيها ويصل السعر للمستهلك 38-40 جنيها .
وكانت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أكدت أن الإنتاج المحلى من الدواجن فى تطور مستمر، مما انعكس على إجمالي الناتج المحلي من الدواجن والذي ارتفع خلال العامين الماضيين ليصل إلى 1.4 مليار دجاجة سنويا، وهو ما أدى إلى اعلان وزارة الزراعة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
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