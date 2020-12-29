شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بافتتاحية التعاملات بضغوط تراجع 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسراً 24.13 نقطة ليصل إلى مستوى 10535.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 41.1 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال عبر تنفيذ 1846 صفقة، وتراجع 21 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقرت 7 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.64%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.