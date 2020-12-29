شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك البحرين والكويت يصعد ببورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 0.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1491.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 133.1 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.64% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.76% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 6.67%.

وفي سياق متصل أعلنت شركات إنوفست، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام البحرين، البحرين لتصليح السفن والهندسة، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، استيراد الاستثمارية، اجتماع مجلس الإدارة، الأولى يوم الخميس 18 فبراير 2021، الثانية الاثنين الموافق 15 فبراير، الثالثة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، الرابعة يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، الخامسة يوم الأحد الموافق 21 فبراير، السادسة يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، تعطلها رسمياً يوم الأحد الموافق 3 يناير، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، على أن يعاود العمل في البورصة يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021.