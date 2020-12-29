شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع 0.82% بالمستهل مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحاً 20.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2535.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول 59.4 مليون سهم محققة ما قيمته 71.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 983 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 3.65%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.01%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.43%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.21%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.37%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 18 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.39%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، تعيين شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، كمزود للسيولة لأسهمها المتداولة في سوق دبي المالي بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة.

وستقدم شركة بي إتش مباشر خدمات مزود السيولة لأسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، وهذا الالتزام سيوفر لمساهمي الشركة طلبات وعروض مستمرة على السهم لرفع مستوى السيولة على أسهم الشركة المتداولة في سوق دبي المال المالي مما سيساهم في زيادة أحجام التداول، وتقليل مخاطر السيولة على السهم.