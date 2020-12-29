شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام بن داود القابضة والصمعاني للمؤشر الرئيسي للسوق السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، عن صيانة المؤشرات للربع الرابع من 2020، عبر تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 يناير 2021.

وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني قالت السوق المالية السعودية، إنه سيتم إضافة أسهم شركة بن داود القابضة، إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع تجزئة الأغذية.

ولفتت "تداول"، إلى أنها أضافت أيضاً أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية.

وأشارت إلى إنها أعادت تصنيف شركة أيان للاستثمار في السوق الرئيسية بناء على المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، من قطاع الصناعات "السلع الرأسمالية" إلى قطاع الصحة "الرعاية الصحية".