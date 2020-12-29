شكرا لقرائتكم خبر عن ابن رشد التعليمية تعين الخير كابيتال مستشاراً مالياً بهدف الطرح بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة ابن رشد التعليمية، إنها قامت بتوقيع اتفاقية لتعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالطرح العام الأولي للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول".

وتأسست شركة ابن رشد التعليمية في عام 2007، وتدير الشركة حالياً 10مجمعات تعليمية في الرياض وأبها وخميس مشيط وجازان، وتقوم ببناء 3 مدارس جديدة في الرياض والخبر كجزء من استراتيجيتها التوسعية، وفقاً لما ورد على حساب الشركة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، مؤخرا، أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، لافتا إلى وجود 15 طلباً حالياً لعمليات إدراج جديدة بالسوق المالية السعودية، وهي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط.