شكرا لقرائتكم خبر عن ابن رشد التعليمية تعين الخير كابيتال مستشاراً مالياً بهدف الطرح بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة ابن رشد التعليمية، إنها قامت بتوقيع اتفاقية لتعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالطرح العام الأولي للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول".
وتأسست شركة ابن رشد التعليمية في عام 2007، وتدير الشركة حالياً 10مجمعات تعليمية في الرياض وأبها وخميس مشيط وجازان، وتقوم ببناء 3 مدارس جديدة في الرياض والخبر كجزء من استراتيجيتها التوسعية، وفقاً لما ورد على حساب الشركة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، مؤخرا، أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، لافتا إلى وجود 15 طلباً حالياً لعمليات إدراج جديدة بالسوق المالية السعودية، وهي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن محمد القويز، أكد في وقت سابق، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.
ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.
ومؤخرا، كشف محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق بالسوق السعودي "تداول" أنه سيتم طرح مجموعة من الشركات حتى الربع الأول من 2021.
وقال الرميح تعليقا على التحسينات على الصفقات المتفاوض عليها، إن الهدف الأساسي هو تطوير السوق بما يتماشى مع التنظيمات العالمية، وإعطاء مرونة أكثر لأن المليون ريال لا تناسب الجميع، بحيث تتماشى مع السيولة وتلبي احتياجات المشاركين.
وكانت شركة السوق المالية السعودية " تداول" قد أعلنت عن تغييرات في نظام الصفقات المتفاوض عليها، تقضي بوضع حدود دنيا لقيم هذه الصفقات الخاصة، بحسب مستوى سيولة الأسهم.
الجدير بالذكر أن شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" أعلنت مؤخراً عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".
وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.
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