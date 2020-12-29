شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولاته الأخيرة إشارة إيجابية بتجاوزه للحاجز المستقر عند 140.35 لنلاحظ من الرسم المرفق تسجيله لأهداف مؤقتة بملامسته لمستوى 141.21 وليضطر للارتداد مجددا دون الحاجز الحالي.
بشكل عام, فإن استمرار تذبذب التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باستقراره فوق مستوى 50, فإن ذلك يدعونا لانتظار تسجيل لأهداف جديدة قد تبدأ من 141.80 و 142.30 على التوالي، بشرط ثبات السعر فوق مستوى 139.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 141.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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