شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 4 جنيهات فى مصر وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور مقارنة بـ 824 جنيها سعر تعاملات مساء أمس، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.

أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أونصة الذهب 1876 دولارا.

هل يشهد السوق تغيرات جديدة فى الأسعار فيما تبقى من عام 2020، وهنا يؤكد محسن فوزى أحد صناع الذهب أن سعر الذهب سيواصل التذبذب بين الارتفاع والهبوط فى ظل مناخ عالمى متغير بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى انجلترا، خلق حالة من الفزع فى الأسواق العالمية، الأمر الذى أدى إلى حدوث ارتفاعات كبيرة للذهب، لتكسر اونصة الذهب 1900 دولار قبل أيام ثم هبوطها إلى 1875 دولار الآن، ومع اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

وأشار إلى أن خطة التحفيز الأمريكية ربما تدفع الذهب إلى أن يشهد تغيرات عدة خلال الفترة القادمة بعد اقرار هذه الخطة، لأن المستثمرين فى أسواق المعادن الثمينة يتأثرون بأى قرارات تتعلق بالاقتصاد الأمريكى، حتى طلبات التوظيف وطلبات إعانات البطالة إذا شهدت أى ارتفاع فإن ذلك يتم ترجمته من قبل المراقبين لسوق الذهب بأنه مؤشر اقتصادى سلبى، وهنا يتجه الجميع لشراء الذهب وهذا يؤدى إلى حدوث ارتفاعات فى أسعار المعدن الأصفر.

وعن وضع المبيعات فى سوق الذهب بمصر، أوضح أن سعر الذهب فى مصر بعد تسجيله مستويات كبيرة ومرتفعة، فإن المستهلك يعزف عن شراء الذهب، وإذا قارنا وضع مبيعات الذهب هذا العام قياسا عن العام الماضى، فإن مبيعات الذهب سجلت تراجعات كبيرة خلال عام 2020، لأننا فقدنا شريحة كبيرة من المستهلكين،وكذلك عدم وجود حفلات زفاف أدى أيضًا إلى تراجع الطلب على الذهب.