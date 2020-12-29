شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات تكرير تم الانتهاء من تنفيذها خلال 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من مشروعات التكرير التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجارى 2020 والتى كانت كالتالي..

1- مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار- بنزين عالى الأوكتان- بوتاجاز) باستثمارات حوالى 4.3 مليار دولار.

2-افتتاح مشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك رسميًا لإنتاج 700ألف طن بنزين عالى الأوكتان.

3-تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الاسكندرية للبترول بعد تطويرها فى إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الاسكندرية لإضافة حوالى 10-16 ألف طن زيوت وحوالى ألفى طن شموع سنويًا، باستثمارات حوالى 438 مليون جنيه.

4- بدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.