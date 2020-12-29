شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدرس حظر واردات الطماطم من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس الهيئة المعنية بالرقابة الزراعية الروسية سيرجي دانكفيرت قوله اليوم الثلاثاء إن الهيئة تدرس فرض حظر على واردات الطماطم من المغرب بسبب فيروسات. وكانت قد ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن بلاده وردت 100 ألف طن من القمح إلى سوريا وتعتزم تقديم المزيد.

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