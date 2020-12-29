شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتجاوز الحاجز- تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالخروج من النطاق الجانبي المسيطرة مؤخرا لنلاحظ من الرسم المرفق استقراره حاليا فوق الحاجز المتمركز عند 126.60 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل أهداف إيجابية جديدة خلال الفترة الحالية. كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 يدعم توقعنا الصاعد والذي قد يستهدف بدوره مستوى 127.40 ومن ثم لننتظر ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة حاليا نحو 128.20. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.50 و 127.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يتجاوز الحاجز- تحليل - 29-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.