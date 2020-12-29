شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين باستغلال الثبات الإيجابية ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ استمرار تذبذبه دون الحاجز المستقر عند 1050.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لتداولات تصحيحية هابطة ليكرر بذلك محاولة الوصول نحو 990.00 وبكسره قد تمتد الخسائر نحو 950.00.
أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي فإن ذلك سيمكنه من استئناف المحاولات الصاعدة لنتوقع تسجيله بذلك لأهداف إيجابية إضافية قد تبدأ من 1085.00 وصولا نحو 1105.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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