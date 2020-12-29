شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل -29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس خلال الفترة الأخيرة على ثباته الإيجابي فوق دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 3.5150 ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 3.6400 و 3.7900 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5300 و 3.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد