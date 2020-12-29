شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية الآن ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.8820، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8730. المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 0.8915. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8800 والمقاومة 0.8900 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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