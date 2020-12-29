شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم الأول – تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي يوم أمس ليختبر الدعم المحوري الأول عند 0.7565 ويرتد صعوداً من هناك، حيث يحاول العودة إلى القناة الصاعدة من جديد، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 0.7640 ثم 0.7700 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.7565 و0.7515 لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7550 والمقاومة 0.7680
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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