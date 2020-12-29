شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار جانبي – تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار جانبي في الجلسات الأخيرة، ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري 51.05 حتى الآن، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي على الأطر الزمنية اللحظية.

وبالتالي، نحن بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستويات 52.45 ثم 53.85 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 51.05 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض لحظي واختبار مناطق 48.50 قبل إي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد