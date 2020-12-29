شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتكز على المتوسط المتحرك – تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب في مسار جانبي ويرتكز على المتوسط المتحرك 50، والذي يشكّل دعم لحظي جيد أمام السعر، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن السعر يملك عوامل إيجابية تدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 49.40 ثم 51.70 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 47.40 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 45.67 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 49.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد