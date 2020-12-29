شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 26.88، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي ليتجه نحو مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه بتخطي المستوى المذكور للاندفاع نحو 27.65 كمحطة تالية.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 25.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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