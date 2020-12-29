شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بسلبية ملحوظة ليصل إلى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية الآن.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1905.00 ثم 1928.60، مع الانتباه إلى أن كسر 1870.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1865.00 والمقاومة 1905.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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