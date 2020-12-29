شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 29-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.2854 يوم أمس لكنه عاد للانخفاض والتداول دون هذا المستوى، ويبدأ اليوم بميل هابط جديد ليبتعد عن المستوى المذكور، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستويات 1.2765 ثم 1.2688. نذكر بأن اختراق 1.2854 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لإجراء تصحيح صاعد جديد تبدأ أهدافه عند 1.2956. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2740 والمقاومة 1.2880 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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